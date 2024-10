ONG Solidárias Festinhas entrega kits para gestantes de Araucária

A ONG Solidárias Festinhas, que atende várias comunidades de Araucária, realizou recentemente a entrega de kits para várias gestantes. Foram atendidas mulheres do Capela Velha, Beira Rio, Monalisa, Tropical, Iguatemi e Favorita. Elas ganharam kits contendo roupinhas novas e seminovas e produtos de higiene para os bebês. Ainda durante o evento, a ONG sorteou berços, bolsas e outros itens para as futuras mamães.

“Dos 90 kits que conseguimos montar a partir de doações que recebemos, 85 foram destinados a gestantes araucarienses. Foi a nossa maior distribuição desde que iniciamos este projeto com as grávidas”, disse Fernanda Rocha, presidente da ONG.

Para que mais mulheres sejam atendidas, a ONG Solidárias Festinhas segue recebendo doações de roupinhas de bebê novas ou em bom estado e itens de higiene. “Nossa meta é estar sempre montando os kits e ajudando as futuras mamães a montar o enxoval dos seus bebês. Quando realizamos as entregas, também conversamos com as gestantes, orientando sobre a importância de doarem os itens dos seus bebês que já não são mais usados, para que possamos continuar esse ciclo de solidariedade”, afirma Fernanda.

Para contribuir com o projeto, basta acessar as redes sociais “ONG Solidárias Festinhas” ou entrar em contato pelo fone (41) 99675-0126.

Edição n.º 1435.