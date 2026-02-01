A ONG Somar deu início a edição 2026 do projeto “Discursando nas Escolas”, que visa aprimorar as capacidades de comunicação dos estudantes competidores e dos voluntários. Este ano, o número de voluntários inscritos surpreendeu e eles já estão entrando no terceiro treinamento – ao todo serão 9 encontros. “Estamos entusiasmados com o projeto este ano, pois já começamos com 35 novos voluntários, que estão sendo treinados para depois visitar as escolas”, conta Danilo Donoso, um dos responsáveis pela ONG.

Além do projeto principal, o Somar pretende desenvolver este ano o projeto “Discursando nas Comunidades”, com o objetivo de compartilhar técnicas de comunicação com líderes sociais, a fim de que possam impactar positivamente suas comunidades. “Acreditamos, com base em pesquisas, na importância da comunicação. Estudos indicam que a comunicação inadequada é um fator relevante em diversas questões, como o término de casamentos, com estimativas de 35 a 40% dos casos no Brasil, e dificuldades no ambiente de trabalho, onde 80% das pessoas relatam problemas de comunicação”, afirma Danilo.

Segundo ele, a capacidade de comunicar-se de forma eficaz influencia diretamente o bem-estar individual. A dificuldade em estabelecer e manter amizades, por exemplo, é relatada por uma parcela significativa da população. “Ao aprimorar nossa comunicação, construímos pontes para melhores relacionamentos, vínculos e afetos. Ao sermos cuidadosos e conscientes em nossa comunicação, impactamos positivamente nossa própria vida e a dos outros”, complementa.

A edição do “Discursando nas Escolas” de 2025 contou com a participação de 21 unidades educacionais dos municípios de Araucária, Contenda e Fazenda Rio Grande, totalizando 200 alunos dos oitavos, nonos e primeiros anos do ensino médio.

