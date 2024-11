ONG Teto Brasil e moradores da Rua da Paz organizam ação para pavimentar a via

A Rua da Paz, localizada na comunidade Favorita, é o alvo de uma ação conjunta entre os moradores e a ONG Teto, cujo foco é arrecadar recursos para pavimentar a via. O evento de arrecadação acontece no próximo domingo (03/11), na rua em questão, a partir das 9h, e contará com bazar de roupas e livros, venda de pastéis, bolos e refrigerantes, com preços bem acessíveis, para que todos possam adquirir.

A proposta da ação surgiu quando a ONG Teto realizou uma votação para escolher uma rua que receberia um projeto de melhoria de infraestrutura. A Rua da Paz foi a mais votada.

A Teto Brasil é uma ONG que trabalha dentro das comunidades, auxiliando com moradias emergenciais, desenvolvimento de projetos de melhoria de água, luz, entre outros serviços. A Rua da Paz recebe o projeto piloto de pavimentação, que ainda está em estudo de desenvolvimento e análise. Se der certo, será referência para todas as comunidades do Brasil e a ideia é que outras comunidades sejam atendidas.

“Os moradores da rua precisam ser participativos nesta ação, pois uma parte deste projeto conta com o auxílio de todos eles. O evento terá preços bem acessíveis e a renda será revertida para a pavimentação. Lembrando que os produtos que serão vendidos foram doados por voluntários da própria ONG”, disse Elisangela Gonçalves, presidente da ONG.

O evento acontece na própria Rua da Paz, a partir das 9h, e será aberto a toda comunidade araucariense. Estão confirmadas as presenças de outras lideranças comunitárias.

