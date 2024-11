ONG TETO e moradores vão pavimentar Rua da Paz na comunidade Favorita

No próximo final de semana, dias 16 e 17 de novembro, a ONG TETO Brasil vai realizar uma ação inédita na Rua da Paz, localizada na comunidade Favorita. Mais de 60 voluntários vão executar um serviço de pavimentação na via, em parceria com os moradores. A Teto Brasil é uma ONG que trabalha dentro das comunidades, auxiliando com moradias emergenciais, desenvolvimento de projetos de melhoria de água, luz, entre outros serviços.

Segundo Josué (JJ), um dos representantes oficiais da TETO dentro da comunidade, recentemente foi aplicada uma pesquisa, que a ONG chama de “olhar participativo”, onde os moradores relataram qual seria a maior necessidade da Favorita. “Na pesquisa, pontuamos questões de saneamento, escoamento de água, iluminação, coleta de lixo e pavimentação de ruas para atender a comunidade e a questão que teve maioria de votos foi a falta de pavimento na Rua da Paz. A partir daí, nossos voluntários passaram a avaliar que tipo de intervenção seria necessária para melhorar as condições da via”, explicou.

Foto: Divulgação. A falta de pavimentação na Rua da Paz foi o assunto mais mencionado pelos moradores.

O próximo passo foi elaborar um projeto de aplicação de pavers, material que será utilizado na pavimentação. Junto com os moradores, a TETO também organizou ações para arrecadar fundos e aplicar na obra. “Fizemos dois bazares que foram um sucesso. Importante ressaltar que a atuação da TETO na Favorita vai muito além dessa pavimentação, porém esse é o primeiro projeto nesse modelo que aplicamos dentro de uma comunidade em Araucária. Esperamos que esta ação sirva de modelo para que moradores de outras ruas da comunidade se engajem e se interessem em participar”, comentou Josué.

Ao longo do processo de pavimentação, a TETO promoverá formações com os voluntários e moradores. Formações são pequenas atividades de engajamento para entender porque é tão necessário esse projeto, entre outras questões.

