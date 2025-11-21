Uma boa notícia para os usuários do transporte coletivo do TRIAR! A Prefeitura de Araucária, por meio da Superintendência de Transporte Coletivo/SMPL, divulgou que neste final de semana, 22 e 23 de novembro, todas as linhas de ônibus estarão com tarifa grátis.

Essa ação iniciou com o objetivo de promover e facilitar o fluxo de passageiros que vão para a Expofest. O evento começa já na sexta (21) e segue até o dia 23 de novembro no Parque Cachoeira.

A confirmação ocorreu por meio da publicação do decreto n.º 43343/2025, no Diário Oficial do Município. De acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo, no período estabelecido para o acesso gratuito, a entrada dos passageiros será pelas portas traseiras ou centrais.

Confira o decreto n.º 43343/2025: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2912/texto/270816