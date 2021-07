Ônibus escolar rebocado por caminhão se solta e atinge ponto de ônibus

Foto: divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 1° de julho, a Polícia Militar e Agentes de Trânsito de Araucária atenderam um acidente na Rodovia do Xisto, próximo ao Supermercado Adriane, onde um ônibus do transporte escolar que estava sendo rebocado por um caminhão, se soltou e atingiu em cheio um ponto de ônibus. Com o impacto, o ponto ficou totalmente destruído.

Havia duas pessoas no local, mas por sorte, elas conseguiram sair a tempo e não se feriram. O ônibus precisou ser rebocado pelo caminhão guincho. Segundo a PM, o acidente ocorreu porque um pino do reboque que conectava o caminhão e o ônibus se soltou.