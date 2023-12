Only Games resiste ao tempo e está longe do “game over”

As lojas de games, muito famosas nos anos 80 e 90, aos poucos foram desaparecendo das cidades, ainda assim, muitas acabaram resistindo ao tempo.

É o caso da Only Games, que há 30 anos inaugurou em Araucária, para trabalhar com locação de jogos, também disponibilizando TVs para a galera jogar vídeo game no local, pagando por hora. A loja também vendia alguns jogos, mas esse não era o foco.

“O vídeo game foi saindo de moda, a febre passou, então pra manter a loja aberta, tive que adaptar meu negócio. Há 20 anos que a Only Games atua mais na manutenção de games e aparelhos eletrônicos. E se você me perguntar se enfrentei muitas dificuldades por conta disso, eu digo que enfrentei sim! Porém, digo que são as mesmas dificuldades que todos os comerciantes enfrentam, aproveitando épocas boas e superando as épocas ruins. E como tudo nessa vida passa, não dá pra se desesperar quando o negócio tá indo ruim demais”, declara o proprietário Orli Edelvani Batista.

Quando iniciou a loja, Orly tinha dois primos como sócios, eles logo desistiram e ele decidiu seguir sozinho. “Comecei na Rua Alfredo Parodi e ali fiquei por cerca de seis meses apenas, depois mudei para a Avenida Dr Victor do Amaral, onde continuo até hoje. Ao decidir que abriria uma loja, tive que escolher um nome, então veio à cabeça Only Games, meus primos aprovaram. Inclusive se parecia com o meu nome, já que muita gente me chama de ‘Only’, mas isso foi por mero acaso. Já batizada, a loja abriu sem um público alvo, aqui vinham crianças, jovens e adultos. A molecada vinha pra jogar e os mais velhos pra locar jogos”’, recorda o comerciante.

Para não sair totalmente do que se propôs lá no início, a loja ainda tem alguns games usados para venda

Orly conta que lá no começo de tudo as pessoas não tinham vídeo game em casa, porque era um equipamento muito caro, difícil de comprar, e isso fazia com que elas optassem em pagar pra jogar nas lojas especializadas, como a Only Games. “Lembro que muitos vinham na loja jogar por descontração, para encontrar o pessoal e se divertir jogando com mais pessoas. Com o passar do tempo, muita gente foi comprando vídeo game, e isso pra mim tornou mais difícil trabalhar. Também fui ficando meio saturado, pra ser bem sincero, porque vinham crianças muito novas e era aquele desespero de ter que trocar jogo o tempo todo. Como eu trabalhava com jogos na hora e a galera jogava o dia todo, ficavam querendo trocar de 5 em 5 minutos. Então era bem complicado e com o tempo isso foi cansando, até que eu decidi mudar e fazer alguma coisa que eu gosto mais, porém em um ramo semelhante. Foi aí que optei pela manutenção de games e demais eletrônicos. Gostei e rapidamente me adaptei. Aos poucos desisti da locação, dos jogos no local. Pra não dizer que abandonei totalmente os games, ainda tenho alguns jogos pra venda, todos usados, mas são bem poucos”, pontua Orly.

O comerciante salienta que mesmo com o passar do tempo os vídeos games ainda continuam atraindo a molecada e os mais velhos. O que diferencia é a discriminação que existia antigamente com relação às pessoas mais velhas gostarem de jogar. “O fato é que os games sempre divertiram muita gente e isso nunca vai mudar”, comentou.

A Only Games fica na Avenida Dr. Victor do Amaral, 610, Centro.