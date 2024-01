Onze das trinta bicicletas furtadas na semana passada em Curitiba foram encontradas no Jardim Condor

Na manhã desta segunda-feira, 22 de janeiro, a Polícia de Araucária teve sucesso em recuperar parte das bicicletas roubadas na semana passada em Curitiba, na região da Avenida Sete de Setembro. O furto, que ocorreu em uma loja especializada em bicicletas no bairro Seminário, resultou em um prejuízo estimado em R$ 800 mil.

O proprietário da loja de bicicletas relatou que, por meio de um aplicativo, um QR Code localizado em uma das bicicletas foi acessado, ele então acionou a polícia, que conseguiu localizar as bicicletas por meio de seu serviço de inteligência. As equipes da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) se deslocaram até o local para averiguar a situação.

Ao chegar no local, um condomínio residencial no bairro Jardim Condor, os agentes conseguiram adentrar com o apoio de um morador do local, no entanto, ao se aproximarem da casa, os policiais perceberam movimentações indicando uma possível fuga. O indivíduo foi visto tentando escapar da residência pela parte de trás, os agentes tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar.

Na edícula, situada nos fundos da casa, foram encontradas 11 bicicletas, e no quintal, foram identificadas plantações de maconha. Durante buscas, os policiais localizaram munições calibre 762 e 357.

Além disso, cerca de mil dólares foram encontrados no local, elevando as suspeitas sobre a possível participação do suspeito no furto das bicicletas O indivíduo em questão ainda não foi identificado, mas um documento encontrado na residência parece pertencer ao fugitivo, embora a informação ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.

O restante das bicicletas e outros itens que foram furtados, não foram localizados e nenhum outro envolvido foi identificado até o momento, as autoridades continuam as investigações para encontrar os responsáveis pelo furto e os itens roubados.