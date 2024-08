Operação Cidade Segura da PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Equipes da Polícia Militar pertencentes ao 17º BPM realizaram nesta quinta-feira, 1º de agosto, em Araucária, mais uma etapa da Operação Cidade Segura, com saldo positivo. Os policiais militares faziam um bloqueio no bairro Lavrinha, quando abordaram um veículo suspeito que transitava pela Estrada do Tietê.

O motorista foi abordado e durante as buscas foi localizado um revólver calibre 38 com munições. O indivíduo tinha o registro da arma, porém não possuía o porte para poder andar armado. Diante disso, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Araucária para as medidas cabíveis.

Segundo a PM, o objetivo dessas operações é aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos araucarienses, evitando que pessoas mal intencionadas de outros municípios venham para Araucária cometer delitos. Disse ainda que as operações ajudam a intimidar os meliantes, uma vez que percebem que a cidade está protegida.