Operação de forças de segurança fiscaliza estabelecimentos comerciais em Araucária

Na sexta-feira (20/01), foi realizada uma operação em estabelecimentos comerciais, a operação contou com a presença da Guarda Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar e as secretarias de Urbanismo e Finanças, com o objetivo de fiscalizar a documentação, frequência de menores, segurança das instalações, isolamento acústico, presença de drogas ilícitas, armas de fogo e procurados pela justiça em locais como bares, lanchonetes e tabacarias.

A Força Tarefa contou com a colaboração de mais de 40 autoridades dos órgãos citados e verificou 5 estabelecimentos, um deles foi interditado e outros quatro receberam notificações por irregularidades, entre elas: presença de menores de idade e local com extintores vencidos e sem autorização dos bombeiros.