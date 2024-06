Operação policial realizada na noite de sexta (14) teve o objetivo de combater a embriaguez ao volante

Na última sexta-feira, 14 de junho, a Polícia Militar, Guarda Municipal e Agentes de Trânsito realizaram a Operação Lei Seca em alguns pontos estratégicos da cidade. Realizada entre o horário das 21h às 2h, a operação teve o objetivo de combater a embriaguez ao volante.

Ao todo, participaram 11 viaturas da PM com 23 policiais, 8 viaturas da GMA com 12 guardas e 3 viaturas da Secretaria de Trânsito com 5 agentes. Os bloqueios foram realizados na Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, na Rua Dionízio Grabowski e na Avenida Victor do Amaral.

A operação mostrou um ótimo resultado, onde 89 veículos e 102 pessoas foram abordadas, com 3 veículos apreendidos, 37 notificações e 47 testes etilômetro realizados. Além disso, 0,2g de maconha foram apreendidas. Foram realizadas quatro prisões por embriaguez ao volante e uma por uso e posse de entorpecentes.