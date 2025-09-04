Nesta quinta-feira, 04 de setembro, a Polícia Federal do Paraná cumpriu um mandado de busca e apreensão em Araucária, como parte da Operação Policial Ambiental Sandstorm, deflagrada para combater crimes ambientais e econômicos relacionados à mineração ilegal de areia e saibro na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Federal, o valor aproximado dos bens apreendidos no cumprimento da ordem judicial em Araucária é de R$3 milhões.

Dos dois mandados de busca e apreensão expedidos dentro da Operação Sandstorm, relativos a 5 processos minerários de areia e saibro, apenas um deles foi cumprido até este momento, com a apreensão de 6 caminhões caçamba, duas retroescavadeiras e um trator com pá carregadeira. Os crimes estão previstos no Art. 55 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e Art. 2º da Lei 8.176/91 – Crimes contra o Patrimônio.

As investigações da PF apontam que as minas funcionavam sem a autorização da Agência Nacional de Mineração e sem licença ambiental do IAT – Instituto Água e Terra do Paraná. O trabalho segue, com a adoção das medidas legais para responsabilizar os envolvidos, garantir o ressarcimento dos valores sonegados aos cofres públicos e promover a recuperação das áreas ambientais degradadas pela atividade ilegal.