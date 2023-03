Oportunidade: Fórum de Araucária tem vaga de estágio para Núcleo de Conciliação

O Tribunal de Justiça do Paraná vai contratar estagiários para atuar no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Cível de Araucária. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e estarão abertas a partir das 9h da próxima segunda-feira (06/03), e seguem até às 18h de sexta-feira (10/03). Para se inscrever o candidato deverá preencher e enviar o formulário de inscrição disponível na página do processo seletivo, endereço eletrônico: http://tjpr.mestregr.com.br/.

O estágio será destinado a estudantes que, no ato da inscrição estejam cursando do 1º ao 8º semestre do curso de Direito. Os requisitos exigidos são idade mínima de 16 anos e estar matriculado e com frequência efetiva nos cursos presenciais ou a distância, nas instituições de ensino conveniadas com o TJPR, ou devidamente escritas no MEC ou Secretaria de Educação (SEED). O estagiário ainda estará coberto por apólice de seguro contra acidentes pessoais, em caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e em caso de despesas médico-hospitalares, que porventura ocorram durante a realização do estágio. A validade do processo seletivo será de um ano, não prorrogável, a contar da publicação do edital de classificação final.

O estagiário irá cumprir uma carga horária de 5 horas diárias, receberá um auxílio transporte no valor de R$ 11,00 por dia, além de uma bolsa auxílio mensal no valor de 1.050,84. O período de estágio não deverá exceder dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência (PCD).

Mais informações poderão ser obtidas através do site https://www.tjpr.jus.br/estagiario.