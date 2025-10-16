A indústria paranaense encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento acumulado de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a nova Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE. Esse cenário positivo também reflete no mercado de trabalho, especialmente para o Grupo Technocoat, referência no setor papeleiro, que está com vagas abertas em Araucária e também em São José dos Pinhais.

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo posições de líder de logística, executivo(a) de vendas, auxiliar de produção, auxiliar de laboratório e operador de empilhadeira, e ainda há vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

“Esta é uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional. Na Technocoat, buscamos proporcionar um ambiente acolhedor, incentivamos o aprendizado contínuo e investimos em programas de melhoria e planos de sucessão. Dessa forma, cada colaborador pode construir uma trajetória sólida e ascendente dentro da companhia”, afirma Andressa Cunha, Head de RH do Grupo Technocoat.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, vale-alimentação, alimentação no local, seguro de vida, bolsa auxílio-educação, auxílio-academia, estacionamento ou vale-transporte, variando conforme a localidade.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados em fazer parte do Grupo Technocoat podem conferir a descrição completa das vagas no link: https://technocoat.selecty.com.br/. Basta inserir o nome da vaga ou a localidade desejada para realizar a busca.