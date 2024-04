Oportunidade para trabalhadores de Araucária e região: CBL abre vagas de emprego para Paranaguá!

Você que é de Araucária e região e está em busca de uma vaga de emprego, a CBL – Companhia Brasileira de Logística S/A, uma das empresas do grupo Interalli, está buscando trabalhadores para atuar em Paranaguá. As vagas disponíveis são para os cargos de Técnico de Segurança, Soldador Industrial e Encanador Industrial. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão remuneração compatível com o mercado, vale-alimentação, PPR (Programa de Participação nos Resultados), Plano de saúde e seguro de vida. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento@cblterminais.com.br

Para o cargo de Técnico de Segurança as atribuições são as seguintes: realizar inspeções diárias em campo, com levantamento sobre riscos ambientais e de saúde e segurança existentes nos ambientes de trabalho, fiscalizando e realizando abordagens e orientações; desenvolver análise preliminar de riscos; realizar treinamentos, palestras, DDS e Integrações de funcionários e terceiros; elaborar, analisar e revisar documentos do setor; e participar de auditorias do sistema de gestão integrado. Os requisitos necessários para o cargo são: Curso Técnico em Segurança do Trabalho com Registro ativo no TEM; conhecimento em Legislação Ambiental; e a vivência em Terminal de Líquidos será um diferencial.

As atribuições para o cargo de Soldador são as seguintes: unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como Eletrodo Revestido, TIG, MIG; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; consultar desenhos, especificações ou outras instruções; retirar das partes soldadas o excesso de solda através de esmeril; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente; obedecer a instruções, execuções de inspeção de soldagem; informar falhas em máquinas e equipamentos; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; controle de qualidade: realizar verificações de qualidade durante e após o processo de montagem para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos; e manutenção: realizar reparos e manutenções em estruturas metálicas e tubulações conforme necessário. Os requisitos para o cargo são: Curso Profissionalizante e leitura e interpretação de Desenhos Técnicos.

á para o cargo de Encanador Industrial as atribuições são: leitura de Desenhos Técnicos para realizar a montagem de estruturas metálicas e tubulações; preparar e organizar materiais, como chapas metálicas, tubos e outros componentes, para fabricação e montagem; realizar cortes, dobras e moldagem de materiais metálicos de acordo com as especificações do projeto; montar estruturas metálicas, como suportes, vigas, plataformas e outros elementos, seguindo as orientações dos desenhos técnicos; assegurar o alinhamento correto e níveis adequados das peças durante a montagem para garantir a estabilidade e segurança da estrutura; instalar e montar sistemas de tubulações, garantindo a correta conexão e funcionamento de equipamentos; realizar verificações de qualidade durante e após o processo de montagem para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos; e realizar reparos e manutenções em estruturas metálicas e tubulações conforme necessário. Os requisitos principais para o cargo são: Curso Profissionalizante, leitura e interpretação de Desenhos Técnicos e conhecimentos em Caldeiraria.

Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo fone (41) 99143-9633.