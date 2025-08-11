A Oral Sin Implantes é uma clínica especializada em odontologia que oferece tratamentos voltados à reabilitação oral por meio de implantes dentários. A unidade de Araucária, que faz parte de uma rede nacional, realiza procedimentos com foco na restauração da função mastigatória e na substituição de dentes ausentes. Os tratamentos são indicados para pacientes que perderam dentes por acidentes, cáries ou doenças periodontais, e buscam uma solução definitiva.

A mastigação correta é uma etapa importante do processo digestivo, e a perda de dentes pode comprometer essa função, causando dificuldades para triturar os alimentos de forma eficiente. A utilização de próteses fixas sobre implantes permite ao paciente recuperar a estabilidade e a força necessárias para mastigar de maneira adequada, o que influencia diretamente na alimentação diária.

Os implantes dentários funcionam como substitutos das raízes naturais dos dentes, sendo integrados ao osso maxilar ou mandibular. Isso permite a fixação de coroas ou próteses com características semelhantes aos dentes naturais, tanto na aparência quanto na função. A técnica de carga imediata, aplicada em muitos casos, possibilita que o paciente receba os dentes fixos em um prazo reduzido, o que minimiza o tempo de espera para retomar as atividades normais de alimentação.

Na Oral Sin de Araucária, os pacientes passam por uma avaliação clínica detalhada e humanizada. O início do tratamento pode ocorrer logo após o diagnóstico, agilizando o processo. Além disso, são realizados procedimentos de enxertos ósseos quando há necessidade de reabilitação do volume ósseo para viabilizar a instalação dos implantes. Na clínica também podem ser realizados os implantes zigomáticos, para casos de pessoas com pouco osso, que querem tratamento rápido e sem enxerto.Os profissionais que atuam na clínica utilizam recursos de odontologia digital para planejamento e execução dos procedimentos. O acompanhamento pós-operatório e as orientações de cuidados com a higiene bucal são parte do protocolo, visando à manutenção da saúde dos tecidos ao redor dos implantes.

A reabilitação oral com implantes não tem como objetivo apenas a reposição estética dos dentes, mas também a restauração das funções mastigatórias, fonéticas e estruturais da arcada dentária. A ausência de dentes pode gerar sobrecarga em outras áreas da boca e levar à reabsorção óssea ao longo do tempo, aspectos que os implantes procuram corrigir.

Com uma estrutura voltada para oferecer atendimentos de forma acessível e rápida, a Oral Sin Araucária realiza procedimentos que permitem ao paciente retomar a capacidade de mastigar corretamente, contribuindo para uma alimentação mais confortável e eficiente no dia a dia.

SERVIÇO

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação, basta ligar nos telefones (41) 3031-4401 ou (41) 99193-2666.

Edição n.º 1477. Maria Antônia.