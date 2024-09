Oral Sin Araucária oferece tratamentos inovadores e humanizados

Um sorriso bonito e saudável é uma das coisas que mais ajudam na auto estima das pessoas e, a Oral Sin Araucária vem fazendo parte dessa jornada dos araucarienses há quase seis anos. Com atendimento humanizado e individualizado, a clínica devolve e fortalece a confiança de seus pacientes.

A Oral Sin é uma clínica especializada em implantes dentários e já realizou o tratamento de mais de 1.200 pacientes, alcançando a marca de mais de seis mil implantes dentários instalados. A clínica oferece uma gama de serviços, além dos implantes dentários convencionais, incluindo os implantes zigomáticos, que ainda são pouco conhecidos pelo público em geral.

Os implantes zigomáticos se diferenciam por serem ancorados no osso zigomático, uma estrutura óssea localizada acima da maxila, local onde os implantes tradicionais são normalmente fixados. Por serem mais longos, esses implantes são indicados para pacientes que possuem uma quantidade reduzida de osso na região da maxila, oferecendo uma alternativa para aqueles que, de outra forma, necessitam de enxertos ósseos antes de se submeterem ao procedimento de implante. A principal vantagem desse tipo de implante é a possibilidade de evitar enxertos ósseos, agilizando o processo de reabilitação dentária.

O tratamento com implantes zigomáticos é conhecido pela rapidez com que os resultados podem ser alcançados. Em um período de três a quatro dias após a cirurgia, o paciente já pode receber os dentes provisórios e fixos, o que representa uma solução eficaz para quem busca uma recuperação mais rápida.

A paciente Deuzina de Andrade, que conheceu a clínica por indicação de amigas, realizou o procedimento e demonstrou muita satisfação. “Eu fiz com sedação consciente, quando eu pensei que estava começando, já estava terminando a cirurgia. Foi ótimo, não tive problema nem na recuperação, agora eu posso sorrir.”, afirmou.

Originalmente, essa técnica era aplicada exclusivamente em ambiente hospitalar, mas com os avanços tecnológicos e a modernização dos métodos cirúrgicos, o procedimento pode ser realizado diretamente na clínica, com o uso de sedação para maior conforto do paciente. Essa mudança permitiu um acesso mais fácil a um tratamento que, no passado, era mais complexo e limitado. Hoje, os pacientes encontram uma opção viável e segura para realizar tratamentos simples e complexos.

Além do tratamento humanizado e das opções de implantes para cada paciente, a clínica oferece condições de pagamentos especiais, para que todos aqueles que queiram voltar a sorrir consigam ter acesso a isso.

Serviço

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação, basta ligar nos telefones 41 3031-4401 ou WhatsApp 41 99193-2666.

