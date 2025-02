Oral Sin celebra 7 anos em Araucária com mais de 8 mil implantes realizados

A Oral Sin completa sete anos de atuação em Araucária, consolidando-se como uma das principais referências em implantes dentários na região. Desde sua inauguração, a clínica tem transformado a vida de milhares de pacientes por meio dos implantes dentários, promovendo mais saúde, autoestima e qualidade de vida. Neste período, foram realizados mais de 8 mil implantes, devolvendo o sorriso e a confiança a quem buscava uma solução definitiva para a perda dentária.

Os implantes dentários representam uma das maiores evoluções da odontologia moderna, proporcionando uma alternativa segura e eficaz para quem perdeu um ou mais dentes. Diferente das próteses móveis tradicionais, que podem causar desconforto e instabilidade, os implantes oferecem uma fixação firme e natural, permitindo que o paciente volte a mastigar e falar com total segurança.

Além da melhora estética, os implantes também trazem benefícios à saúde bucal e geral. A ausência de dentes pode levar à reabsorção óssea, desalinhamento dos dentes remanescentes e dificuldades na mastigação, impactando diretamente na digestão e na nutrição. O implante dentário evita esses problemas e contribui para uma vida mais saudável e equilibrada.

Ao longo de sua trajetória, a Oral Sin construiu uma relação de confiança com os pacientes de Araucária e região, tornando-se referência no segmento. Com uma equipe altamente qualificada, tecnologia e um atendimento humanizado, a clínica tem como principal objetivo proporcionar uma experiência segura e confortável para cada pessoa que busca um novo sorriso.

“Nosso objetivo é continuar sendo reconhecidos como clínica de referência em implantes dentários e devolver a auto estima e saúde bucal dos nossos pacientes”, afirmou Rafaela, uma das sócias da Oral Sin Araucária.

Para celebrar seus sete anos de atuação e agradecer a confiança dos pacientes, a OralSin preparou condições especiais durante o mês de aniversário.

“Esse é o momento para agradecer a confiança de todos os pacientes que acreditam no nosso processo e saem daqui satisfeitos com os resultados”, completou Rafaela.

Serviço

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação, basta ligar nos telefones 41 3031-4401 ou WhatsApp 41 99193-2666.

Edição n.º 1452. Nina Santos.