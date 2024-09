Oral Sin oferece procedimentos de implante com sedação intravenosa

A Oral Sin é uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, com vasta experiência no atendimento de pacientes e na realização de procedimentos avançados. Ao longo de sua trajetória, a clínica já tratou mais de 1.200 pacientes, atingindo a marca de mais de seis mil implantes dentários instalados.

Além de sua expertise em implantes, a Oral Sin se destaca por oferecer opções de tratamento personalizadas para diferentes perfis de pacientes, incluindo aqueles que enfrentam ansiedade ou medo intenso em relação a procedimentos odontológicos. Reconhecendo a importância de proporcionar uma experiência mais confortável e menos estressante, a clínica oferece a possibilidade de realizar tratamentos com sedação intravenosa.

Foto: VICTORIA MALINOWSKI. A clínica conta com profissionais qualificados para oferecer o melhor para seus pacientes.

Esse procedimento é particularmente indicado para pacientes ansiosos ou com fobia de tratamentos dentários. A sedação intravenosa é realizada com a presença de um médico anestesista, que vai até a clínica para administrar a medicação diretamente na veia do paciente.

Durante todo o procedimento, o anestesista monitora cuidadosamente os sinais vitais, garantindo a segurança e o bem-estar do paciente. O tratamento continua a ser realizado com anestesia local, como em qualquer procedimento odontológico convencional, mas a sedação adicional tem o objetivo de reduzir a percepção do paciente sobre o que está acontecendo, proporcionando uma experiência mais tranquila e menos invasiva.

Com essa abordagem, o paciente não tem consciência dos detalhes do procedimento, o que reduz significativamente o medo e o desconforto associados a cirurgias dentárias. A sedação intravenosa permite que o paciente se mantenha relaxado durante toda a intervenção, sem a necessidade de estar plenamente consciente dos instrumentos e das etapas do processo.

Sin busca proporcionar mais tranquilidade e segurança aos seus pacientes, ampliando o acesso a tratamentos odontológicos, inclusive para aqueles que, por medo ou desconforto, hesitam em procurar ajuda. Com uma equipe especializada e infraestrutura adequada para o acompanhamento anestésico durante os procedimentos, a clínica garante que o tratamento seja conduzido com o máximo cuidado e atenção, sempre focando na saúde e no conforto do paciente.

Serviço

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação, basta ligar nos telefones 41 3031-4401 ou WhatsApp 41 99193-2666.

Edição n.º 1434.