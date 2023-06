Oral Unic Araucária explica quais as vantagens da carga imediata para implantes dentais

O sorriso é o nosso cartão postal, por isso é importante mantermos os dentes sempre bonitos e bem cuidados. Nesse cenário, a visita frequente ao consultório do dentista é fundamental para detectarmos diversos problemas bucais e ainda termos um sorriso perfeito. A Oral Unic Araucária é uma ótima opção para os pacientes, pela sua diversidade de procedimentos, tanto para cuidar da saúde bucal, quanto para prevenir problemas e garantir uma melhor estética para o seu sorriso.

Além dos procedimentos básicos de clínica geral, a clínica dispõe de tratamentos mais complexos para garantir que você tenha uma perfeita saúde bucal e um sorriso mais bonito. Entre eles destacam-se dois: o implante comum e a carga imediata.

O implante imediato (ou carga imediata) é um tipo de implante dentário que se diferencia pela instalação do implante de titânio e prótese no mesmo dia da extração dentária. Isso mesmo! Com o implante imediato o paciente não fica com espaço vazio entre os dentes, evitando constrangimentos que costumam surgir quando o dente está em uma posição visível. “O implante dentário imediato funciona da mesma forma que os outros tipos de implantes. A diferença é que podemos fazer a extração do dente, depois colocamos um pino de titânio no alvéolo dentário, através de uma pequena incisão e, dependendo das condições do paciente, instalamos de imediato um provisório sobre esse implante, o que configura a técnica de carga imediata”, explica o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

O especialista lembra que depois de um período, ocorre a integração do osso com o pino (o que é chamado de osseointegração) e uma nova prótese dentária, feita de acordo com a aparência, é fixada sobre o pino osseointegrado. “Importante frisar que o paciente precisa fazer alguns exames para saber se é possível fazer o implante com carga imediata, como exames de imagem e exames de sangue. Em geral, serão feitos dois procedimentos em um só dia, dessa forma, a anamnese e os exames incluem os preparatórios para a extração do dente e a verificação da possibilidade de fazer o implante imediato”, afirma Dr. Robert.

Vantagens da carga imediata

A principal vantagem da realização do implante dentário no mesmo dia da cirurgia para extração do dente é a diminuição de traumas para o paciente. Com apenas uma cirurgia e um pós-operatório, não é necessário esperar que ocorra a cicatrização pós retirada do dente para colocar o implante, o que faz com que o tratamento seja mais rápido e muito mais confortável para o paciente.

“Com a técnica de implante imediato, o cirurgião-dentista consegue evitar a reabsorção óssea, a retração gengival e o desalinhamento da mordida, que pode acontecer, pois os dentes sofrem movimentações para ocupar o espaço vazio ao lado do dente”, ilustra o especialista.

Implante dentário comum

Em resumo, a maior diferença entre a carga imediata e a técnica de implantação comum, é o tempo. No procedimento padrão, o paciente espera de quatro a seis meses para recobrar seus dentes. Primeiro os implantes são colocados, depois vem uma prótese provisória para depois ser colocada a prótese final.

No processo de carga imediata, uma prótese provisória é utilizada para permanecer na posição correta durante três meses, durante o tempo de cicatrização. Somente depois disso a prótese definitiva é confeccionada. Dependendo do caso, a prótese final pode ser feita em 72 horas ou uma semana após a cirurgia.

Serviço

Se você quer saber mais sobre os implantes comuns e de carga imediata ou outros procedimentos odontológicos, agende um horário na Oral Unic Araucária e faça uma avaliação. A clínica está localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, n° 955, no Centro, e os contatos podem ser feitos pelo fone (41) 3607-0000 ou WhatsApp (41) 99601-7938.

Edição n. 1368