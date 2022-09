Oral Unic Araucária terá “Semana de Implantes” nos dias 16 e 17 de setembro

Muitas situações causam a perda dentária, entre elas a falta de cuidado e acompanhamento odontológico e as doenças que podem refletir diretamente na saúde bucal. A boa notícia é que a tecnologia evoluiu tanto, a ponto de recuperar e restaurar os dentes, por meio de implantes dentários de ponta.

Além de devolver as funções dos dentes, os implantes melhoram a autoestima dos pacientes, lhes devolvendo o sorriso. Isso porque o implante é feito com material ultra resistente e seguro, e substitui o dente natural que foi perdido. A tecnologia permite que o “novo dente” seja aceito de maneira natural pelo organismo, sem problema de rejeição. O implante é encaixado no osso maxilar e mandibular, depois recebe o substituto ao dente original e a partir daí a pessoa terá de volta todas as funcionalidades, como a mastigação e a melhora da fala, além da estética do sorriso.

O Dr. Robert Divino de Oliveira, Diretor Clínico e Responsável Técnico da Oral Unic Araucária, explica a importância de se procurar ajuda odontológica assim que detectar qualquer problema que sugira a necessidade de intervenção e, possivelmente, de implantes dentários. “A agilidade na busca por tratamento adequado pode impedir problemas mais graves como a perda óssea e movimentação dentária”, explica.

Vantagens

Entre as principais vantagens do implante dentário estão a melhora da mastigação, segurança do tratamento, que também é indolor, recuperação rápida e preservação da estrutura óssea, melhora da fala e estética, estabilidade da arcada dentária e durabilidade.

Pensando em levar todas essas vantagens para a população, a Oral Unic Araucária irá realiza na próxima sexta-feira e sábado, dias 16 e 17 de setembro, a Semana de Implantes. “Na correria do dia a dia, as pessoas acabam deixando a saúde bucal em segundo plano. É por isso que nós da Oral Unic queremos dar acesso a quem precisa de tratamento odontológico, com foco em próteses e implantes dentários. Preparamos esta super ação com duração de dois dias, com muitos benefícios para quem quer realizar seu tratamento odontológico. É uma oportunidade única para renovar o seu sorriso. Na semana de implantes, nossos profissionais estarão esperando por você, para fazer uma avaliação completa”, ressalta o Dr Robert.

