Ordem DeMolay funda o Capítulo Cavaleiros do Iguaçu para os jovens de Araucária

No dia 12 de novembro aconteceu a fundação do Capítulo DeMolay Cavaleiros do Iguaçu, nº 1208, no município de Araucária. A Ordem DeMolay é um grupo de jovens, patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919 quando foi criada nos Estados Unidos da América pelo Maçom da cidade de Kansas City chamado Frank Sherman Land e trazida para o Brasil em 1980 pelo Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, Alberto Mansur.

O evento teve como pedra fundamental a Cerimônia de Iniciação dos sobrinhos candidatos a adentrar a Ordem DeMolay, por fim houve uma cerimônia aberta a toda a sociedade araucariense para a instalação dos cargos dos componentes do Capítulo Cavaleiros do Iguaçu, nº 1208, juntamente com o Conselho Consultivo e o Clube das Mães, Pais e Amigos.

Participaram autoridades da Comunidade Maçônica do Paraná como Iraci Borges, Yuki Tamura e Claudio Almeida. O grupo está sendo patrocinado pela loja Maçônica de Araucária que detém o mesmo nome do capítulo “Cavaleiros do Iguaçu”.

Segundo Hugo Ramos, Presidente do Conselho Consultivo, o capítulo “surgiu do anseio de passar aos jovens do município de Araucária todos os princípios para a formação de um bom cidadão”.

O capítulo é formado por jovens com idades entre 12 anos completos e 21 incompletos. O objetivo é ensinar a eles lições de como falar em público, procedimentos parlamentares, hierarquia, disciplina, respeito às regras, responsabilidade e a importância de auxiliar na comunidade. São aceitos jovens de todas as classes sociais que se enquadram na faixa etária estipulada.

Mais informações sobre a Ordem DeMolay podem ser obtidas pelos fones (41) 988400279, com o Presidente do Conselho Hugo Ramos ou (41) 99149-1869, com o Consultor do Conselho Bruno Nogueira.