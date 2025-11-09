A segunda edição do Natal Entre Amigos acontecerá no dia 21 de dezembro, a partir das 10h, na Praça da Avenida Independência. Para essa festa acontecer, os organizadores da ação, Marlon Brem, Rafael Mikos da Barbearia Raffa Stylle, e Anderson Fiuza da Pizzaria Fiuza, estão realizando uma arrecadação de doces e pedem ajuda da população com doações.

As pessoas poderão doar doces em geral, como balas, pirulitos, pipocas, chocolates, entre outros. A arrecadação dos doces vai até o dia 10 de dezembro. As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação: Pizzaria Fiuza (Av. Independência, 690); na Barbearia Raffa Style (Av. Independência, 888); ou deixar com o Marlon Brem na Rua Félix Klechovicz, 665.

Quem não conseguir comprar e entregar os doces, tem a opção de fazer uma doação de qualquer valor via pix. Para saber mais informações, assim como solicitar a chave pix, basta entrar em contato pelos fones (41) 99743-1418 ou (41) 99875-9300.

Edição n.º 1490. Victória Malinowski.