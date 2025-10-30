O Papai Noel Alex, sua família e amigos vão realizar mais uma edição do Natal Solidário, com distribuição de doces e brinquedos para a criançada da cidade. A data e o local ainda não foram confirmados, mas para essa ação acontecer, eles pedem ajuda da população com doações para arrecadar os presentes que serão distribuídos pela cidade.

Essa não é a primeira vez que eles se mobilizam para fazer o Natal das crianças mais mágico. Ano passado, eles realizaram uma passeata pela cidade distribuindo os kits em vários bairros. Neste ano, eles estão planejando algo diferente: ficar em um local fixo, com o objetivo de que as famílias possam ir até eles. Além da distribuição dos doces, a garotada também poderá tirar uma foto com o Papai Noel Alex.

Os organizadores também pedem a ajuda de empresas de Araucária, para ajudar financeiramente nesta ação solidária. As doações em dinheiro podem ser feitas através do PIX pela chave 027.055.659-14. Para mais informações, basta entrar em contato com o Alex pelo número (41) 99929-7949.