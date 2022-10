Orquestra Garoto Cidadão se apresenta na sexta-feira (21) no Teatro da Praça

No mês de outubro, o Garoto Cidadão de Araucária realiza o seu 5º Concerto Itinerante. Neste ano intitulado “Reencontros”, o espetáculo conta com apresentações gratuitas nas cidades de Araucária e Curitiba. Na sexta-feira (21), o espetáculo acontece no Teatro da Praça, às 19h.

O 5º Concerto Itinerante estará presente em Curitiba no Teatro Laboratório da Faculdade de Artes (dia 18 às 10h30) e no Espaço Fantástico das Artes (dia 23 às 11h). A apresentação traz repertório erudito com peças complexas que vão desde Heitor Villa-Lobos até Tchaikovski. Além de violinos, o arranjo musical tem viola, violoncelo, flautas, clarinete, sax soprano, trompete, trompa e instrumentos de percussão.

A Orquestra do Garoto Cidadão Araucária é composta pelos educandos das oficinas de cordas, sopros e percussão, com um trabalho pautado na identidade cultural dos garotos, valorizando sua história de vida e refletindo sobre seus sonhos e desejos, segundo a coordenadora da iniciativa em Araucária, Lisania Silva

Sobre o Garoto Cidadão

O Garoto Cidadão é um projeto sociocultural com o objetivo principal de proporcionar o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Durante o contraturno escolar oferece atividades nas linguagens com oficinas de música, teatro, dança, comunicação e expressão (artes visuais) e Projeto de vida.

O projeto, em uma parceria da Fundação CSN com A Prefeitura de Araucária, empreende diferentes iniciativas culturais e educativas para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, encaminhados pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Apresentações

Data: 18/10

Horário: 10h30

Local: Teatro Laboratório – TELAB – UNESPAR – FAP. Rua dos Funcionários, 1756. Cabral, Curitiba.

Data: 21/10

Horário: 19h

Local: Teatro da Praça. Rua São Vicente de Paulo, 1091. Centro, Araucária.

Data: 23/10

Horário: 11h

Local: Espaço Fantástico das Artes/Largo da Ordem. Rua Trajano Reis, 41. São Francisco, Curitiba.