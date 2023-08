Orquestra Sinfônica do Paraná realizará apresentação gratuita no Teatro da Praça na próxima quinta (10/08)

A Orquestra Sinfônica do Paraná, realizará uma apresentação gratuita, com classificação livre, no Teatro da Praça na próxima quinta-feira (10/08), às 20h. Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do teatro no dia 07/08, e se ainda tiver disponíveis, no dia 08/08, das 08h30 às 11h30, ou 13h30 às 16h30. Os bilhetes serão distribuídos por ordem de chegada, retirados apenas para maiores de 16 anos e em até 2 unidades por pessoa, além disso, não será possível realizar reserva de ingressos.

Sob coordenação do maestro Alexandre Brasolim, o tema do espetáculo será “A música orquestral através do tempo — Uma viagem musical”, e terá como composições: Sinfonia nº 5 (Primeiro mov. — Beethoven); Dança Húngara nº 5 (Brahms); temas do cinema e televisão, como “O Poderoso Chefão” e “Game of Thrones”; Trenzinho Caipira (Villa-Lobos); e clássicos do rock.

O Teatro da Praça está localizada na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro. Para mais informações, acessar o Instagram @teatrodapracaaraucaria ou o Facebook Teatro da Praça Araucária.

Foto: Carlos Poly.