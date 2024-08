Os “curitibinhas”! Assim como Claudio, Rafael Dantas também mora em Curitiba, mas ambos querem ser prefeito de Araucária

Dos dez candidatos a prefeito de Araucária que tiveram seus nomes aprovados pelas convenções de seus partidos para disputar o comando da Prefeitura da cidade nestas eleições de 2024 dois moram em Curitiba. São eles: Claudio Bednarczuk (União Brasil) e Rafael Dantas (PRD). Exatamente. Ambos não moram em nenhum dos 18 bairros e mais de 130 loteamentos existentes nos quase 470 quilômetros quadrados do território araucariense.

A situação de Claudio já havia sido informada em matéria publicada pelo O Popular há alguns dias. Como se sabe, ele reside na rua Evaristo da Veiga, no bairro Boqueirão. Seu vínculo com Araucária é apenas empregatício. Ele é funcionário concursado da Prefeitura. Vem para cá alguns dias da semana, bate-ponto, trabalha até por volta das 17h ou um pouco mais, bate-ponto e vai pra Curitiba, onde está sua vida social.

Já a confirmação acerca do endereço residencial de Rafael Dantas foi obtida por nossa reportagem neste início de semana. O ex-policial militar mora na rua Dra. Alzira Pirath Corrêa, no bairro Pinheirinho. Também na Capital do Estado.

Este, inclusive, foi o endereço informado por Rafael Dantas à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba no último dia 25 de julho de 2024 quando compareceu ao local para cumprimento de medida cautelar em processo criminal que responde naquele Juízo.

Apesar de não residirem em Araucária, ambos podem ser candidatos aqui porque declararam a cidade como seu domicílio eleitoral. Existe, no entanto, a previsão dessa situação ser questionada pelo Ministério Público Eleitoral ou algum concorrente agora quando a Justiça Eleitoral fizer a análise do registro de candidatura.