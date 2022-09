Os políticos de antigamente

Estamos em época de campanhas políticas, e, mesmo que em nada se compara as eleições municipais temos aqui a oportunidade de relembrar os antigos políticos de nossa cidade, pessoas que deixaram um legado histórico em Araucária por todos os momentos que viveram nesta terra. Talvez nem todos lembrem que até a década de 80, o prédio da Prefeitura Municipal tinha seu endereço na Praça Dr. Vicente Machado (ao lado da Casa da Cultura) e, o terreno longo seguia até a Rua Major Sezino, onde o prédio que havia nos fundos era onde a Câmara Municipal tinha o seu endereço.



Por muitos anos, a sempre presente campanha para vereadores era levada a sério pelos concorrentes, todos os candidatos eram moradores locais, e aqui também desempenhavam trabalhos e tinham suas profissões que era o primeiro quesito para ser candidato, o número de eleitores não era grande como atualmente, por isso era muito fácil os eleitores conhecerem seus candidatos, as campanhas eram feitas em palanques e em visitas aos diversos locais e colônias.



O candidato tinha que realmente querer fazer algo em benefício da comunidade, haja visto que até os primeiros anos da década de 70 os vereadores não recebiam salários e os eleitos tinham como salário apenas o fruto de seus trabalhos, mais tarde ao ser instituído salário aos vereadores, também passou a ser exigência que ao ser eleito não poderia exercer sua profissão para não haver privilégios em aquisição de serviços. Na antiga câmara havia dias de atendimento ao povo pois nenhum dos vereadores possuía gabinete individual para atendimento.



Esses senhores compuseram a Segunda Legislatura Municipal de Araucária no período compreendido entre 1951/1955 e junto com o então Prefeito Municipal Romualdo Sobocinski daquela época fizeram uma das mais brilhantes épocas de nossa Araucária. Hoje seus nomes identificam diversas ruas de nossa cidade, são homenagens merecidas tanto pela dignidade que tiveram durante seus mandatos como exemplo de trabalho em suas vidas, que é uma das virtudes mais reconhecidas em nossa Cidade.

Assim podemos identificar nossos Edis do passado pelos seus nomes, sempre da esquerda pra direita: Ambrosio Campanholo, Romualdo Sobocinski, Vergílio Alves Pinto. Na parte de baixo: Dr. Odilon Carraro, José João Valentini (conhecido como Joanin), Alderico Zanardini Ozório, Alberto Pansolin, Mieceslau Jasiocha, Francisco Ribeiro Cardoso e Reynaldo Rigon.



Hoje todos esses vereadores já são de saudosas memórias, mas, mesmo se alguém não os conheceu como políticos, com certeza lembrará que aqui citamos médico, dentista, comerciante, produtor rural, proprietários e atendentes de armazém, farmacêutico, ou seja todos tinham uma profissão em suas vidas e não faziam da política uma profissão.



Atualmente conhecemos ruas que levam o nome de cada um destes vereadores, mas, pouco sabemos quem eram e nem o que faziam, apenas resta a certeza que todos foram bons exemplos e que dignificaram a sua função. Que bom seria se houvesse mais pessoas que pudessem ter a honra e caráter destes homens para exercerem os cargos políticos que o povo lhes atribui, aí sim não haveria decepções políticas.



Texto TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária uma cidade uma saudade do Facebook.

Foto do acervo do ARQUIVO HISTÓRICO ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES