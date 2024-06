Neste ano, a Óticas Vitória Régia comemorou 17 anos de história em Araucária. Fundada em 2007, a loja sempre buscou inovar e trazer produtos de ótima qualidade para todos os clientes e tem como principais diferenciais a consultoria de imagem e visagismo para óculos. O slogan da empresa é “Transformando, melhorando a sua autoestima através dos óculos”, refletindo o compromisso em oferecer opções que rejuvenescem e alegram a aparência dos clientes, independentemente da idade.

As equipes são treinadas para oferecer um atendimento personalizado, entendendo o dia a dia de cada cliente para recomendar a melhor lente e armação.

“A gente passou por altos e baixos ao longo dos anos, mas sempre mantivemos a equipe e a qualidade dos serviços para conquistar e manter nosso espaço no mercado” contou a proprietária Chirlei Nunes.

O cuidado e atenção com os clientes é uma das missões da Vitória Régia. Exemplo disso está na sede da Av. Victor do Amaral, onde há um espaço Kids e um espaço pet, acolhendo todos os membros da família. A cada dois meses, novos modelos de armações também chegam à loja, mantendo o catálogo de produtos sempre atualizado.

A marca própria da ótica, Victory Direct, inclui não apenas armações, mas também uma linha de lentes de alta qualidade. Essas lentes, importadas da Alemanha e finalizadas no Brasil, têm recebido um feedback muito positivo dos clientes, que frequentemente retornam para novas compras, reconhecendo tanto a qualidade dos produtos quanto o atendimento oferecido.

Ótica Vitória Régia comemora 17 anos de história em Araucária 1

Serviço

A Óticas Vitória Régia possui duas unidades em Araucária, uma na Avenida Victor do Amaral, 197, no Centro e a outra na Praça Vicente Machado, 92, sala 1, e pode ser contatada pelos telefones (41) 98411-0045 e (41) 3642-5556. Acompanhe a ótica nas redes sociais através do perfil @otica_vitoria_regia.

Nina Santos