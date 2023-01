Outros julgamentos

Ainda sobre essas ações penais que têm como réus ex-vereadores e alguns assessores daquela legislatura 2013-2016, nas próximas semanas já deveremos ter o julgamento de pelo menos dois recursos que estão em tramitação no Tribunal de Justiça do Paraná. Ambos são casos julgados em primeiro grau e que tiveram os réus absolvidos. O Ministério Público então recorreu da sentença e agora caberá aos desembargadores do TJPR decidirem se mantém a absolvição ou não. Um dos processos tem como réus o ex-vereador Paulo Henrique Areias Horácio e dois dos seus principais assessores: Luiz Claudio Both e Janine Chagas. Já o outro apelado é Paulo Roberto de Paula Souza, que era assessor de Wilson Roberto David Mota na oportunidade.