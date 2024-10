Outubro inicia com temperaturas quentes e previsão de chuva

Os primeiros dias do mês de outubro serão marcados com temperaturas quentes, mas bastante chuva na quarta e quinta-feira, de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

A segunda-feira, 30 de setembro, iniciou com céu nublado, mas com o decorrer do dia o sol apareceu e o céu ficou com algumas nuvens. A temperatura mínima é de 13 °C e a máxima de 27 °C, com as rajadas de vento chegando a 23 km/h. A umidade está por volta de 53% e 99%.

Nesta terça-feira, 01 de outubro, a temperatura aumentará um pouco, com a mínima indo para 16 °C e a máxima para 30 °C. A umidade ficará entre 36% e 94%, com a ventania aumentando drasticamente para 35 km/h.

Na quarta-feira, 02 de outubro, está previsto para o tempo ficar parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A probabilidade de ocorrência será de 95%, com precipitação acumulada sendo de 3.9 mm. A umidade estará por volta de 42% e 99%, com os ventos atingindo 37 km/h.

Na quinta-feira, 03 de outubro, a chuva irá aumentar, com probabilidade de ocorrência sendo de 95% e precipitação acumulada de 23.4 mm. A temperatura mínima será de 12 °C e a máxima de 18 °C, com as rajadas de vento chegando a 40 km/h. A umidade ficará entre 79% e 99%.