Outubro Rosa: Delegacia da Mulher “se veste de rosa” para receber vítimas de violência doméstica

A Delegacia da Mulher de Araucária dedica atenção especial ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual. Neste Outubro Rosa, mês que evidencia a importância da prevenção contra o câncer de mama e colo de útero, a DM se “vestiu de rosa” e está de portas abertas para receber as mulheres, mesmo porque, muitas delas acabam desenvolvendo o câncer após sofrerem vários tipos de violência.

A Delegacia também está preparando um pequeno mimo para entregar às mulheres que buscarem atendimento durante este mês de outubro. “Queremos dar um bombom para cada uma delas, com o símbolo do câncer de mama e com o nosso emblema da Delegacia da Mulher, para que saibam que sempre serão amparadas quando buscarem ajuda”, afirma Marilu Piancor, presidente do Conseg Araucária.