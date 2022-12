Pablo Rosales busca patrocinadores para lutar no Campeonato Europeu 2023

Anotem este nome: Pablo Rosales! O garoto tem apenas 15 anos e já é um fenômeno no jiu jitsu. Campeão Pan Americano, campeão brasileiro e medalha de bronze no Pan Kids, ele também foi campeão da Copa Pódio de Jiu Jitsu, realizada recentemente em Itajaí (SC). Apesar de ainda ser bastante jovem, Pablo sabe muito bem que se quiser continuar vencendo, precisa se preparar cada vez mais.

Com um novo desafio pela frente, os treinos se intensificam. Pablo vai lutar no Campeonato Europeu, que será realizado em janeiro, em Paris, na França. A preparação do atleta não será fácil e ele irá enfrentar uma rotina intensa de treinos com o campeão mundial Lucas Rodrigues, em Estocolmo, na Suécia. “Viajo dia 2 de janeiro e vou ficar na casa desse meu amigo lutador. Serei treinado por ele e se tudo correr bem, no dia 26 vou para Paris, onde disputarei o Europeu”, diz o atleta.

O cronograma está todo traçado, porém Pablo sabe que, mesmo com a hospedagem garantida na casa do seu treinador, terá que arcar com as passagens e outros gastos de viagem, por isso, ele está buscando patrocinadores. “Quero levar o nome de Araucária e do Brasil para este campeonato, assim como, dar visibilidade aos meus patrocinadores”, comenta.

Quem tiver interesse em patrocinar o Pablo, poderá entrar em contato pelo fone (41) 99255-0803 (Marcos Rosales).