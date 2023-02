Pablo Rosales comemora o título de campeão juvenil no Campeonato Europeu de Paris

O lutador de jiu jitsu Pablo Rosales, que defende a equipe Mitra Araucária/Rosales JJ, está ampliado sua coleção de medalhas. A mais nova conquista do jovem foi o título de campeão no Campeonato Europeu, que aconteceu entre os dias 23 e 29 de janeiro, em Paris, na França. Pablo lutou na categoria Juvenil 1 Super Pesado e mandou bem no tatame.

O campeonato abriu a temporada dos principais eventos da IBJJF e é considerado um dos mais importantes torneios de jiu jitsu do mundo, reunindo atletas de vários países. “Em 2022 o Pablo lutou em campeonatos importantes e teve bons resultados. Em 2023 ele começou muito bem, vencendo o europeu. Valeu todo o esforço do meu filho, com certeza ele tem um lindo caminho pela frente”, disse orgulhoso o pai Marcos Rosales.