Padre Andre Marmielicz retornará para Araucária

Compartilhe esta notícia

Em breve o Padre Andre estará de volta à cidade que viveu grande parte do seu sacerdócio. Foto: divulgação

Padre Andre Marmielicz, um dos sacerdotes mais queridos da comunidade católica de Araucária, estará retornando em breve. Desde 2016 ele havia sido transferido para a paróquia do bairro Santa Cândida, em Curitiba, da qual irá se despedir no mês de janeiro. Na época, a transferência do pároco para a capital, deixou saudades entre os fieis, porém, os laços mantidos com o município sempre se mantiveram fortes. Em sua mais nova missão, Pe Andre foi designado para o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, onde deverá assumir entre fevereiro e março do próximo ano.

Sua história com o sacerdócio começou entre os anos de 1971 e 1977, quando cursou o ginásio e clássico no Seminário Menor São Vicente de Paulo, em Araucária. Entre os anos de 1978 e 1979 cursou Filosofia, também no seminário em Araucária. Entre os anos de 1980 e 1983, fez Teologia no Studium Theologicum, em Curitiba, e entre os anos de 1984 a 1986, teve uma experiência pastoral em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fez seus primeiros ministérios em janeiro de 1982, ainda no estado gaúcho. Professou os votos perpétuos na Congregação da Missão (padres vicentinos) no dia 4 de janeiro de 1987, em Bom Jardim – Guarani das Missões (RS). Foi ordenado diácono no dia 11 de janeiro de 1987, na Paróquia Santa Teresa D’Ávila, naquela mesma cidade, onde também foi ordenado sacerdote no dia 3 de janeiro de 1988, na mesma paróquia.

Entre os anos de 1987 a 1991 foi diretor do seminário menor São Vicente de Paulo, em Araucária e nos anos de 1992 e 1993 foi diretor do Seminário Propedêutico São Vicente de Paulo, em Colombo. De fevereiro a agosto de 1994 trabalhou na Paróquia São Mateus do Sul. Entre os anos de 1997 e 2005 foi diretor do Seminário Vicentino de Filosofia no bairro Órleans, em Curitiba. Entre os anos de 2006 e 2015 trabalhou como pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, até ser transferido em 2016 para a Paróquia Santa Cândida, em Curitiba. “Estou muito feliz em poder estar de volta, cada paróquia que assumimos é sempre um novo desafio, mas sabemos que podemos contar com a comunidade, que sempre caminhou conosco. Principalmente agora, que estamos vivendo tempos difíceis, onde a união de todos deve prevalecer”, comentou o pároco.

Padre Andre já foi diretor geral de faculdade; é professor; fez cursos de graduação e mestrado em Roma, na Itália; publicou seis livros na área da educação; é palestrante; e cantor. Também é colunista do Jornal “O Popular”, Jornal “O Comunicador Regional” de Guarani das Missões (RS), e Jornal Católico “Folha de Orleans”, em Curitiba.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020