Quando completou 30 anos, Jesus deixou Nazaré, onde vivera até então, e se dirigiu até Cafarnaum, capital da Galileia, onde começou a pregar a Boa Nova do Reino de Deus. Jesus escolheu fixar moradia nessa cidade, porque era considerada a ‘Galileia dos pagãos’, necessitada de conversão e de mudança de vida. Era também uma região pobre, simples e claramente Jesus escolhe os mais pobres para anunciar-lhes a boa nova do evangelho. Provavelmente ele se hospedou na casa da sogra de Pedro, quando mais tarde vai curá-la de uma febre. Cafarnaum fica às margens do mar da Galileia, onde Jesus passou a maior parte dos seus três anos de evangelização.

Neste início da missão, ele chama alguns apóstolos para estar com ele e aprender com ele. Pedro e André, que eram pescadores, foram os primeiros escolhidos pelo Mestre. E eles imediatamente largaram as redes e o seguiram. Mais para frente, ele viu outros dois irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando as redes, pois eles também eram pescadores. Jesus os chamou e eles abandonaram o seu pai e imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Chama a atenção essa resposta pronta e imediata desses primeiros quatro discípulos do Mestre. Foi uma verdadeira aventura, pois, eles não conheciam quem era aquele homem que os chamava. Tinham, com certeza, já escutado algo sobre a sua fama.

E Jesus continuou caminhando, pois, tinha urgência para anunciar a Boa Nova do Reino. E ele, juntamente com os apóstolos, percorria toda a região da Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade do povo. Esses três verbos de certo modo definem toda a missão para a qual Jesus veio ao mundo. Em primeiro lugar, ele veio para ensinar nas sinagogas e em todos os lugares onde o povo se encontrava. Ele ensinava também os apóstolos, sentado, de pé, caminhando, na barca, ou seja, em todos os lugares ele trazia suas belíssimas reflexões a respeito do Reino. Em segundo lugar, ele pregava o Evangelho do Reino, a boa notícia, com alegria e muita coragem. O evangelho pregado por Jesus é motivo de imensa alegria, sobretudo, para os mais simples e sofredores. E, por fim, ele veio para curar as pessoas de todos os tipos de enfermidades. Ele é apaixonado pela vida e quer que todos vivam plenamente. O seu jeito de ser, de falar, de escutar, de acolher atrai as multidões, que veem nele o profeta que veio para libertar e salvar.

Os apóstolos aprendem com Jesus, observando como ele fala, como acolhe as pessoas, seus gestos e suas ações. Na convivência com o Mestre, eles vão sendo moldados, transformados e preparados para dar continuidade à missão. Podemos perceber em Jesus um grande líder, que não escolhe os capacitados, mas vai capacitando os escolhidos. Assim como no passado ele preparou os apóstolos para a missão, hoje ele chama cada um de nós a sermos seus discípulos, seus seguidores e anunciadores da Boa Nova do seu Reino. Sair em missão, anunciando com alegria o evangelho da vida e da esperança, é hoje a missão de cada cristão. Ele é a luz e nele encontramos a verdadeira luz que ilumina, que orienta e salva. Guiados por essa luz, nós também somos chamados a sermos luz, no meio das trevas da humanidade. A levarmos, por onde formos, a esperança de um mundo melhor, mais humano, mais justo e mais fraterno.

Edição n.º 1499.