Padre André Marmilicz: A voz do Pastor

Jesus se apresenta ao mundo como o Bom Pastor, que dá a vida por suas ovelhas, diferente do mercenário. Quem é o mercenário? É o emprega do, contratado para cuidar das ovelhas, mas, ele é apenas um funcionário. Se vem o lobo, ele foge, mas Jesus, pelo contrário, veio para salvar suas ovelhas. Essa imagem é muito expressiva, sobretudo, no início do cristianismo. Encontramos nas catacumbas, muitos afrescos com a pintura do Bom Pastor, Jesus, carregando as ovelhas nas costas e cuidando das feri das e das machucaduras. Essa imagem passou para a Igreja, e, daí advém a palavra Pastoral, ou seja, aquele que quer seguir o Pastor, que é Jesus Cristo. Quem atua na pastoral, deveria dar a vida pelas ovelhas, isto é, se doar plenamente pelas pessoas que lhe são confiadas.

As ovelhas conheciam o seu pastor por sua voz. Era comum em Israel que os pastores voltassem para casa no final do dia e deixassem suas ovelhas juntamente com as ovelhas de outros pastores. O mercenário, que era o empregado contratado para cuidar das ovelhas durante a noite, ia embora assim que os pastores levavam suas ovelhas para ver despassagens e águas cristalinas. Como as ovelhas eram de muitos pastores, bastava o seu pastor falar e elas imediata mente o seguiam. Conheciam o seu pastor por sua voz. Não seguiam a voz de estranhos, mas, somente do seu pastor. Isso é realmente algo fascinante e que continua a ecoar até os nossos dias.

Jesus se apresenta como o Bom Pastor e as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Não se deixam levar por voz de estranhos, pois, sabem que somente o Bom Pastor quer o seu bem e as conduzirá para lugares seguros e tranquilos. Jesus chama os demais de mercenários, os fariseus, os saduceus, os escribas e outros, porque fogem quando o lobo ataca as ove lhas. Eles não as protegem, a ponto de Jesus dizer certa vez: ‘tenho pena deste povo, porque são como ove lhas sem pastor’. A imagem do pastor é muito forte, é decisiva na vida do Mestre. Ele vai ao encontro das ovelhas e, se uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai ao encontro dela e faz festa quando a encontra. Porque ele quer que todas se salvem, e sejam conduzidas para a vida plena.

Hoje o nosso pastor é o papa, que em nome de Jesus, conduz as ovelhas, conduz esse rebanho. Precisamos aprender a ouvir a sua voz firme, mas, suave ao mesmo tempo, que nos aponta o caminho a ser seguido. As suas palavras, os seus gestos, os seus escritos, as suas exortações, apontam a direção e, com certeza, nos levam para verdes pastagens. Negar e não escutar a voz do papa, é o mesmo que não escutar a voz de Jesus, o Bom Pastor por excelência. Na diocese, encontramos a voz do bispo, que orienta e dirige os fiéis para lugares onde tem vida. Podemos dizer que na paróquia é o pároco essa voz que dirige com segurança e firmeza o seu rebanho. Assim também na família, a voz do pai e da mãe, deve ser ouvida e seguida pelos filhos. Os pais, apesar dos seus limites humanos, sempre querem o melhor para os seus filhos. Na escola, a voz do professor ensina, ajuda a pensar, e, tantas vezes, ajuda a apontar o caminho e a direção a ser seguida pelos alunos. Seguimos a voz daqueles que apontam para a vida, assim como o Bom Pastor. Cuidado com os mercenários, com aqueles que querem somente se aproveitar das ovelhas! Não vamos escutar e nem seguir a voz daqueles que propagam o mal, a violência ou a mentira, mas, daqueles que querem o bem do povo.