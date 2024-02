Padre André Marmilicz: As lições da montanha sagrada

Jesus chamou alguns dos seus discípulos e subiu com eles o Monte Tabor, onde se colocou em atitude de profunda oração. Enquanto rezava, houve uma verdadeira transformação no seu rosto, que brilhava, assim como as suas roupas. Lhe apareceram então Elias e Moisés, com quem ele conversava. A cena é realmente linda e comovedora, a ponto de Pedro querer permanecer na montanha, fazendo tendas. E de repente, do meio das nuvens se ouviu uma voz que dizia: ‘Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz’. Enquanto assim falava, tudo voltou ao normal e os demais integrantes desapareceram, permanecendo somente Jesus. E Jesus pediu então que eles não contassem nada a ninguém, somente depois que o Filho de Deus ressuscitaria dos mortos. E eles então deixam a montanha e descem para a dura realidade do cotidiano.

Esta cena tem muitas lições de Jesus para a nossa vida, em primeiro lugar e, acima de tudo, nos mostra a importância de subir a montanha e rezar. Toda vez que deixamos os afazeres do dia e rezamos, seja em casa ou indo para a igreja, subimos a montanha e entramos em contato com Deus. A oração realmente faz uma grande diferença na vida de todo crente. Jesus também, diante das grandes decisões e mudanças em sua vida, ele reza. Sua oração é profunda e reveladora, pois, enquanto assim está, uma voz vinda do meio das nuvens apresenta ao mundo a centralidade da missão de Jesus. Moisés, que representa a lei e Elias, os profetas, saem de cena e a partir de agora será ele, o Mestre Jesus a apresentar ao mundo o rosto amoroso do Pai. Se quisermos saber a vontade de Deus, precisamos conhecer aquilo que Jesus falou, através das palavras e daquilo que ele fez, através de gestos e obras.

Jesus desce da montanha imbuído pelo amor do Pai e agora está pronto para iniciar o caminho que o levará até Jerusalém. Ele está apto a encarar os enormes sofrimentos que o aguardam, como prova máximo do seu amor a Deus. Consciente de tudo o que deverá passar, todas as dores e sofrimentos que o levarão à morte na cruz, ele está cheio do Espírito amoroso do Pai. Vai padecer muito, vai sofres, vai passar por situações carregadas de uma dor extrema, mas, no final, ele ressuscitará glorioso e triunfante. Por isso que pede aos apóstolos não falarem nada a respeito do que aconteceu no Monte Tabor, mas, somente depois da ressurreição. No monte ele antecipa a glória, que passará pelo calvário e pela morte na cruz.

A cena da Transfiguração de Jesus nos ensina duas grandes lições, para vivermos plenamente a nossa missão aqui na terra. A primeira e fundamental é a necessidade que temos, a exemplo de Jesus, de subir com frequência a montanha e rezar. A oração é aquele momento em que nos distanciamos dos problemas diários e entramos em contato com Deus. Uma verdadeira oração pode transformar a nossa vida e nos fortalecer por dentro. Para então, descermos a montanha e enfrentarmos as batalhas diárias. A montanha é o lugar do encontro com Deus que nos fortalece interiormente, para descermos então cheios de força e coragem e assim, encararmos os enormes desafios do nosso cotidiano. Na oração, nos colocamos diante de Deus, prontos para fazer a sua vontade. Quando fazemos a experiência do encontro, nos enchemos do amor de Deus, e, enfrentamos com coragem tudo aquilo que o cotidiano nos apresenta.

Edição n.º 1403