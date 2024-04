Padre André Marmilicz: Cristo ressuscitado se manifesta em comunidade

Após a ressurreição, Jesus se manifesta diversas vezes aos seus, glorioso e triunfante. Ele realmente ressuscitou, venceu a morte e continua vivo em nosso meio. A morte foi vencida e as trevas se dissiparam e deram lugar à luz que brilhará para sempre entre nós. E essa luz se chama Jesus, o Salvador, aquele que morreu por amor, mas que ressuscitou e a sua presença em nosso meio é nossa força e salvação. Movidos pela fé na ressurreição, por este grande mistério, os apóstolos saem pelo mundo anunciando a boa nova do Reino, o evangelho de Jesus Cristo. Nada os detém, pois o Espírito do Ressuscitado os move, os conduz, com coragem, entusiasmo e muita alegria.

Depois de ressuscitado, Jesus aparece diversas vezes aos apóstolos e, sempre, no primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos em comunidade. No episódio que envolve Tomé, essa verdade aparece de modo bem claro e visível. No primeiro dia da semana, por tanto no domingo, Jesus lhes aparece e sopra sobre eles o Espírito Santo. E eles ficam muito contentes pela experiência que viveram com o ressuscitado. Tomé, que era um dos doze, não estava com eles. Quando voltou e eles lhe contaram com alegria que tinham visto Jesus, ele não acreditou. Uma semana depois, novamente no domingo, Jesus lhes aparece outra vez e Tomé estava presente. Ele se alegrou profundamente por ter visto o Senhor ressuscitado. Ele se encontrava na comunidade e por isso pode desfrutar da presença do Salvador.

Esse texto é bem emblemático e nos revela dois aspectos essenciais do cristianismo, desde o seu início. Em primeiro lugar, o domingo torna-se para os cristãos dia do Senhor. Para os judeus que não creem em Jesus, o sábado continua sendo o dia do Senhor. O do mingo é dia sagrado, dia de re pouso e descanso. Desde então a sociedade ocidental mudou o dia de repouso do sábado para o domingo. Esse dia é especial, é o dia de louvarmos ao Senhor por toda nossa vida e por toda a criação divina. E domingo, para nós cristãos, é o dia em que nós nos reunimos em comunidade para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Em comunidade nós celebramos esse mistério da nossa fé, agradecendo a semana e pedindo bençãos e forças para aquela que está se iniciando. Existe um ditado que diz: ‘domingo sem missa, semana sem graça’.

Muitos cristãos católicos que não participam no domingo na comunidade, alegam dizendo que é sufi ciente rezar em casa. Claramente, não se pode negar a importância de rezar sozinho e em casa. A oração, onde quer que ela seja proclamada, expressa o nosso reconhecimento a respeito da grandiosidade de Deus e do seu senhorio nesse mundo. No entanto, a experiência com o ressuscitado só se dá no domingo, em comunidade. É ali, junto aos outros irmãos, que nos sentimos Igreja, comunidade de fé, e expressamos a nossa alegria, em torno do ressuscitado. Desde o início do cristianismo, a Igreja nasce como comunidade de fé, em torno da Palavra, da Eucaris tia e da Caridade. Ali, reunidos como irmãos, fortalecidos pela presença do Cristo Ressuscitado, renovamos nossa fé e nossa co agem para seguirmos em frente na caminhada árdua do dia a dia. Irmanados, num só coração, reavivamos a nossa fé e volta mos para casa entusiasmados e renovados. Juntos como irmãos, membros da Igreja, seguimos em frente, renovando a nossa alegria de viver em comunidade.