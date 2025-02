Padre André Marmilicz: Feliz o homem que confia em Deus

Quando Deus criou o universo, segundo o relato do livro de Gênesis, no sexto dia ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Confiou a ele toda criação, para que governasse e administrasse esse mundo. Mas Ele, Deus, é o Senhor de toda a criação, pois, foi Ele que colocou tudo em ordem, que mandou os luzeiros (sol, lua e estrelas), que criou os animais, enfim, tudo é obra de Deus, do amor de Deus. E Ele viu que tudo era muito bom, e, entregou tudo para que fosse administrado pelo homem. Mas, o homem é apenas um instrumento nas mãos de Deus, e ele não é deus e nem o senhor do universo. É preciso que ele seja fiel a Deus, cuidando de modo ordenado e responsável, de toda a criação, pensando no bem das futuras gerações.

Quando o homem se afasta de Deus e se coloca acima Dele, daí advém a ruina. Diz o profeta Jeremias: ‘maldito o homem que confia em outro homem’. Maldito é aquele que coloca em primeiro lugar os bens deste mundo, a ganância, a fortuna, o sucesso, o poder, o domínio sobre os outros. Por causa de sua posição, age de modo prepotente, arrogante, como se fosse maior do que os outros. Ninguém vale mais do que o outro por aquilo que tem, pelo poder que possui, porque no fundo, somos todos iguais, e somente Deus pode ser adorado sobre todas as coisas. Quando Júlio Cesar estava no auge do seu poder, se considerando um deus por suas inúmeras conquistas sobre os outros povos, alguém chegou e lhe disse: ‘não esqueças que es apenas um mortal’. É isso que nós somos, seres mortais, finitos, que estamos de passagem nesse mundo, caminhando para a nossa morada definita.

Bendito é o homem que confia em Deus, e, faz da sua vida uma abertura aos outros, sempre pronto para servir e ajudar. Confiar em Deus significa desprender-se das coisas deste mundo e ser capaz de partilhar, de ser solidário, de ajudar a quem precisa, de ir ao encontro daquele que está sofrendo e ser um consolo. Deus se manifesta plenamente no próximo, e naquele mais sofrido e carente. Jesus mesmo vai afirmar que quem diz que ama a Deus e odeia o próximo, é um mentiroso. O nosso amor a Deus se manifesta plenamente no amor aos irmãos. Quando alguém é movido pelo ódio, pela mentira, pelo desejo de vingança, mesmo que proclame em alto e bom som o nome de Deus, a sua prática desmente o que dizem suas palavras.

Na medida em que nós abrimos o nosso coração a Deus, dispostos a fazer a sua vontade em tudo, naturalmente colocamos a nossa vida a serviço dos outros. O prepotente, o arrogante, está longe de Deus, porque pensa somente em si mesmo e nas suas vantagens pessoais. É um egoísta, individualista, movido por um sentimento de indiferença em relação ao sofrimento do outro. O humilde, o simples, aquele que está sempre pronto a mudar e rever seu comportamento, esse sim, está perto de Deus. É capaz de sentir a dor do outro e colocar-se numa atitude de solidariedade e de compaixão. Dizia Santo Ambrósio que as coisas mais importantes desse mundo são aquelas que levaremos para a eternidade. Certamente ninguém levará os bens materiais, mas, somente o bem que tiver realizado em prol do próximo. Feliz de quem confia em Deus e coloca a sua vida a serviço do outro, na alegria e na gratuidade. Esse sim, terá encontrado o verdadeiro tesouro. Passemos pela vida amando e fazendo o bem.

Edição n.º 1452.