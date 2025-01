Padre André Marmilicz: Maria apresenta Jesus ao mundo

A figura de Maria na vida de Jesus é, com toda certeza, muito importante e decisiva para a missão. Foi ela que apresentou Jesus ao mundo, nas bodas de Caná, quando faltou vinho para os convidados. Situação no mínima delicada para o noivo, para a noiva e sua família. Diante da situação complicada, Maria se preocupa e como mãe, intercede ao seu filho para que transforme a água em vinho. Ela vai ao seu encontro e lhe diz: ‘eles não têm mais vinho’. Jesus, num primeiro momento recua e responde: ‘mulher, a minha hora ainda não chegou’, mas, Maria diz aos que estavam servindo: ‘Fazei tudo o que ele vos disser’. Depois de encherem as talhas de água, Jesus transformou a água em vinho, realizando assim o primeiro sinal do Reino.

O milagre da transformação da água em vinho, nos traz muitos aspectos importantes a serem refletidos. Chama atenção o fato de que o primeiro sinal de que Jesus é o Messias, foi numa festa de casamento. Isso nos faz crer que Jesus quis demonstrar a todos a importância da vida familiar. É na família que aprendemos as coisas mais importantes, determinantes da nossa vida e, que permanecerão para sempre em nossos corações. A família é a base da sociedade e é ali que herdamos aqueles valores que conduzirão a nossa existência. Podemos esquecer de tantas coisas, mas, jamais esqueceremos os nossos pais. Feliz daquele que teve um bom lar, onde pode desfrutar do amor, do carinho, da ternura e da presença terna e firme de seus pais.

Nos faz também entender a importância de Maria na vida de Jesus. Ela é a intercessora que introduz Jesus para a missão. Não foi ela a realizar o milagre, mas, intercedeu ao filho para que isso acontecesse. Para nós, católicos, ela é a intercessora por excelência. Quantas pessoas visitam os santuários marianos e voltam renovadas. Quantos milagres acontecem por intercessão de Maria. Sim, podemos pedir diretamente a Jesus, mas, se temos uma mãe tão maravilhosa, porque não recorrer a ela? Assim como quando criança, tantas vezes recorríamos à mãe, para pedir ao pai, e, ela conseguia realizar o nosso pedido.

Nos faz entender que esse vinho novo é o próprio Jesus, que veio para trazer uma grande novidade para a humanidade. Não mais as leis que oprimem, criam medo e culpa, mas o amor que liberta, que salva e transforma os seres humanos. Jesus nunca negou a lei, mas, sempre foi claro ao dizer que a lei deve estar a serviço do ser humano e não o contrário. Toda vida de Jesus foi pautada por atitudes de compaixão, de misericórdia, de ternura, longe do jeito de ser dos fariseus e dos doutores da lei. Esses eram apegados à lei e facilmente julgavam e condenavam a pessoa humana. O amor de Jesus veio para salvar e não para condenar, como ele mesmo afirmou: ‘eu vim para salvar as pessoas e não para condená-las’. Esse é, talvez, o maior ensinamento desse primeiro milagre ocorrido na vida de Jesus. Deixemos que esse vinho novo, que é o próprio Jesus, nos transforme em pessoas carregadas pelo seu amor, para sermos nesse mundo, sinais e testemunhas do seu grande amor pela humanidade.

Edição n.º 1448.