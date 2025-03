Padre André Marmilicz: Na Montanha Sagrada

Toda vez que ouço a passagem da Transfiguração do Senhor, me reporto até aquele dia em que tive a graça de celebrar uma missa nesse local. Para chegar lá no alto, somente com um trenzinho, porque a subida que nos leva até lá é realmente muito grande e comprida. Jesus subiu até a montanha sagrada para orar. Em toda a sua vida ele dedica muito tempo à oração. E foi durante um destes períodos espiritualmente intensos, com clareza, que ele toma consciência de que foi escolhido para salvar os homens, não através da vitória, mas da derrota.

Durante a oração o rosto de Jesus muda de aspecto. Este esplendor é o sinal da glória que envolve a pessoa que está unida com Deus. Também o rosto de Moisés se tornava brilhante quando entrava em contato com o Senhor. Todo encontro autêntico com Deus deixa marcas visíveis no rosto do homem. Após um tempo de oração, voltamos mais felizes, mais serenos, mais compreensivos e mais generosos. A oração autêntica, realmente muda a vida de uma pessoa. Como dizia São Vicente de Paulo: ‘dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo’.

Enquanto ele rezava, lhe apareceram Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas. E do meio da nuvem saiu uma voz que dizia: ‘Este é o meu filho amado. Escutai-o’. E, imediatamente, eles desapareceram, e ficou somente Jesus. Isso é muito significativo, pois nos apresenta Jesus, a partir daquele momento, como o único a ser escutado. É ele o enviado, o Filho de Deus, que veio para revelar o verdadeiro rosto do Pai. É a ele que devemos escutar e seguir em nossa vida.

Os apóstolos que foram com Jesus, ficaram maravilhados com essa cena e Pedro pediu para fazer três tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Na verdade, ele queria permanecer na montanha, negando as realidades duras do dia a dia. E Jesus, pelo contrário, convidou-as a descer e a não contar nada para ninguém, até o momento em que o Filho de Deus ressuscitasse dos mortos. Na montanha sagrada Jesus antecipa a glória, mas, ele sabe que deverá descer para enfrentar o longo caminho que o conduzirá até Jerusalém, onde irá sofrer muito e dar a vida pela nossa salvação. Mas a oração na montanha sagrada foi fundamental, para lhe encher de coragem e força para enfrentar o doloroso caminho que o levaria até a morte na cruz.

A nossa vida diária é cheia de desafios, de cruzes, de situações inesperadas. Assim como Jesus, somos convidados a subir a montanha sagrada para estar com Deus. No encontro com Ele, renovamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, a fim de descermos fortalecidos para a luta no cotidiano da nossa existência. Na montanha sagrada, que são os momentos fortes de oração, o Senhor nos fortalece interiormente e nos impulsiona para encararmos os problemas que a vida nos reserva no dia a dia. A oração autêntica é para o cristão de suma importância. Diariamente devemos nos retirar para estar a sós com Deus. Podemos rezar uma oração com fórmulas, ave maria, pai nosso, mas, podemos também rezar em silêncio, numa atitude de contemplação, deixando Deus falar em nosso coração. Essa é a grande dinâmica de nossa existência: subir a montanha sagrada para rezar e descer, então, com mais vigor e entusiasmo.

Edição n.º 1456.