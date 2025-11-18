Jesus antecipa aos apóstolos tudo aquilo que eles irão sofrer por causa do evangelho. Sofrerão perseguições, calúnias, prisões, mas, lhes garante, que o seu espírito falará por eles e será nesses momentos a sua fortaleza. Além disso, existirão sobre a terra guerras, pestes, terremotos e uma série de situações dramáticas, no entanto, não será o fim. Frente a essas pessoas que pregavam o fim dos tempos, Jesus pede para não escuta-los e nem segui-los. Nem o Filho do Homem pode prever quando será o final do mundo, mas somente o Pai. No início do cristianismo também caiu sobre os fiéis um medo de que tudo logo iria terminar. Muitos, inclusive, diziam que era inútil trabalhar e comer, porque em breve o Filho do Homem estaria de volta e todos seriam ceifados. Paulo vai chamar atenção para essa realidade, conclamando a todos a continuar lutando, trabalhando, porque quem não trabalha, não tem o direito de comer.

Continuamente, diante de situações de guerra, de conflitos entre os povos, surgem pessoas dizendo que chegou o fim dos tempos. Tem uns tão doidos que chegam a dizer o dia que será o fim do mundo. Não podem ser levados a sério, pelo contrário, devem ser absolutamente ignorados. Me lembro de um desses ‘loucos’ que apareceram anos atrás afirmando que mundo acabaria num determinado dia. Quando chegou o dia da sua profecia nada aconteceu e naturalmente a vida seguiu em frente. Quando foi questionado, simplesmente respondeu: ‘erro de cálculo’. Essas pessoas que pregam tais coisas absurdas, aproveitam da ingenuidade de muitas pessoas, com outros interesses, geralmente econômicos, em benefício próprio.

O mundo já atravessou realidades realmente assombrosas, que fizeram crer em muitas pessoas que aquela realidade levaria todos à ruína e destruição. Fomes, guerras, pestes, terremotos, vendavais, e tantos outros desastres naturais ou provocados pelo homem, e não aconteceu o fim. Vivemos hoje também realidades muito complicadas promovidas pela ganância dos homens, tais como as guerras, onde se investem bilhões para construir armas, que tem o único objetivo de matar e destruir. Também situações climáticas, provocadas pelo próprio homem, embora muitos teimem em negar, dizendo que seriam consequências de situações naturais. Mas, mesmo que tantas situações coloquem o mundo em risco, criando o medo em tantas pessoas, não será o fim.

Diante destas situações catastróficas, Jesus pede aos apóstolos que se mantenham fiéis ao evangelho, pois, somente quem for fiel até o fim será salvo. Como seguidores do Mestre, longe de provocarmos o medo e o terror nas pessoas, somos chamados a sermos sinais de esperança. Podemos ajudar o mundo a ser melhor, espalhando o amor, a partilha, a doação e o bem a todas as pessoas. Movidos pelo espírito de Jesus, podemos levar através de palavras e gestos, a certeza de que as coisas podem mudar e ser diferentes. Infelizmente, tantos se deixam levar pelo derrotismo, outros pelo conformismo, como se não existissem mais saídas. Embora tantos sejam sinais de morte por onde passam, gerando guerras, através do ódio e da mentira, devemos acreditar que um outro mundo é possível. Jesus nos garantiu que estará conosco até o final dos tempos, como nosso arrimo e proteção. Animados pelo seu espírito, vamos em frente, sendo semeadores do amor e da esperança.

Edição n.º 1491.