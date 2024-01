Tudo começou às margens do mar da Galileia. É para lá que Jesus se dirige, deixando Nazaré e se fixando nos arredores deste lago, visto pelos moradores como um mar. É ali que ele escolhe alguns pescadores para serem seus seguidores. E eles, deixando as barcas e as redes, o seguiram. Era inicialmente um grupo apenas, que ao redor de um líder, chamado Jesus, começa a anunciar a Boa Nova do Reino. O tempo cumpriu-se, tudo aquilo que foi anunciado ao longo da história, sobretudo pelos profetas, finalmente está se realizando. Deus desce até nós, se encarna, assume a nossa carne, se torna um de nós, e começa a anunciar o Reino de Deus. Esse movimento novo vai aos poucos se espalhando, movido pelo amor, um amor sem limites, um jeito novo e diferente de falar de Deus e de anunciar a Boa Nova do Reino.

Jesus vai fazer uma verdadeira revolução, mas, não com armas, com força e poder, mas, com ternura, compaixão e misericórdia. É um jeito novo de falar do grande amor de Deus para com a humanidade. O seu anúncio não é baseado no medo, na culpa ou na obrigação, mas, no amor, um amor incondicional, especialmente para com os mais pobres e excluídos. É para esses que ele vai dar uma atenção especial, mas, sem excluir ninguém. O amor de Deus que ele prega, que ele anuncia, é para todos, mas, de modo preferencial, àqueles mais abandonados da sociedade. Se lermos o evangelho com atenção, vamos perceber o grande carinho que Jesus tem para com o leproso, o cego, o surdo, o mudo, o paralítico, e, todos aqueles que a lei mosaica desprezava e excluía da sociedade. O projeto de Jesus é claramente de inclusão, pois, todos são fi lhos de Deus.

O amor de Jesus era cheio de compaixão, de ternura, preocupado com as pessoas que sofriam, que não tinham direitos, como ele mesmo afirma, ‘como ovelhas sem pastor’. É para esses que ele se dirige de modo especial, mas, sem ex PADRE ANDRÉ MARMILICZ O anúncio do Reino de Deus cluir ninguém, pois, a boa nova do Reino é para todos. E o grande desafio, o compromisso maior daqueles que querem seguir de Jesus, é fazer da sua vida um gesto, um ato de amor, uma entrega em prol dos outros. Quem pensa somente em si mesmo, nas suas próprias vantagens, nos seus benefícios pessoais, ainda não compreendeu o que significa seguir Jesus. Quem se deixa guiar por ele, pelo seu amor, quer, assim como ele, colocar a sua vida a serviço dos outros, com um amor incondicional, sem esperar troca e recompensa pelo bem realizado. Como ele mesmo disse, ‘que a mão esquerda não saiba o que a direita fez’.

Assim como Jesus e assim como os primeiros apóstolos, hoje, somos nós os chamados e escolhidos para anunciar o Reino de Deus. Anunciar através de palavras, mas, sobretudo, através do nosso testemunho. Somos desafiados a viver aquilo que proclamamos através de palavras, pois, só assim conseguiremos atrair outros a fazer parte dessa missão. Assim como os primeiros cristãos, que facilmente eram reconhecidos pela sua vivência do evangelho, hoje, somos nós, os cristãos batizados a dar continuidade a essa missão. Não bastar proclamar em alto e bom tom o nome de Jesus e, viver bem ao contrário daquilo que é a essência do evangelho. Só o amor pode transformar o mundo, um amor que nos afasta da mentira, do ódio, da ganância e nos torna irmãos uns dos outros. É o sonho anunciado por Jesus e, que deve continuar vivo nos dias de hoje, através do nosso testemunho de vida, do nosso amor incondicional.