Padre André Marmilicz: Tempo de advento

E o ano velho ficou para trás, ou seja, o ano litúrgico na Igreja. O ano civil começa no dia 01 de janeiro, mas, o ano litúrgico começa no 1º domingo do advento. São 4 semanas de preparação para o natal, o nascimento de Jesus. Mas sempre houve o tempo do advento na Igreja? Não! No início do cristianismo, os cristãos se reuniam uma vez por semana para celebrar a palavra e partilhar o pão. No século II começa a Páscoa e, somente no século IV, começa a ser celebrado o Natal. Então não se celebrava o natal nos primeiros séculos do cristianismo? Não! Mas a data do nascimento de Jesus foi exatamente no dia 25 de dezembro? Na verdade, ninguém sabe dizer precisamente o dia que Jesus nasceu. Então porque escolheram essa data? Por que neste dia, entre os pagãos, se celebrava a festa do rei Sol que era adorado pelos povos antigos. Em torno do ano 350, quando já havia mais cristãos do que pagãos, os mesmos chegaram a essa conclusão: o rei Sol, que brilha e ilumina toda a terra não é Jesus Cristo. Começaram então a celebrar o dia do natal nesta data.

A festa do Advento vem bem mais tarde, em torno do ano 600. Por mais de 200 anos, os cristãos celebravam somente o dia do natal, sem nenhuma preparação. E de onde provêm a palavra advento? Ela também tem a sua origem no paganismo. Quando um rei vinha visitar uma cidade, todos se preparavam para recebe-lo com grande festa. A vinda dele era chamada de: um grande evento, ou seja, um acontecimento especial, que merecia uma devida preparação de todos os seus moradores, especialmente no campo material.

Bem mais tarde, na Alemanha, nasce a coroa do advento, grande símbolo do natal, juntamente com o presépio. São 4 velas que se acendem durante esse período, uma para cada semana. Muitos a diferenciam em diversas cores, para dar um significado especial para cada domingo do advento. Outros, utilizam sempre a cor roxa, que simboliza esse tempo de penitência e conversão, para que o Senhor Jesus possa nascer em nossos corações.

Pessoalmente, gosto de dar um destaque especial, seguindo as cores nessa ordem: 1º domingo – a cor verde. Significa que o tempo de advento, é um tempo de esperança. A vinda de Jesus vem trazer uma nova esperança para a humanidade de dias melhores e mais fraternos. O 2º domingo – a cor roxa. É o domingo do Batista, que vem pregar um batismo de conversão, de penitencia, de transformação, de mudança de vida. O 3º domingo – a cor vermelha ou rosa. É o domingo da alegria, pois a vinda do Salvador está muito próxima. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. E o 4º domingo – a cor branca. O príncipe da paz está a porta e quer entrar, trazer um novo tempo para a humanidade. Tudo isso vai nos preparando neste tempo de advento, para acolhermos de modo cristão a vinda do salvador da humanidade. Esse é o verdadeiro sentido do advento, esperando com alegria o natal, a vinda do Salvador, o rei da humanidade.

Edição n.º 1443.