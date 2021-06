Pai de jovem vítima da Covid também não resiste à doença

A família da bancária Deisiely Belém da Silva, 24 anos, que faleceu ontem, sábado, 19 de junho, vítima da Covid, está devastada. Neste domingo, 20, o pai da jovem, Isaías Rosa da Silva, 58 anos, também faleceu após não resistir às complicações da doença. Pai e filha estavam internados no Hospital Municipal de Araucária (HMA), entubados, e não conseguiram vencer o vírus. O cunhado de Deisiely, também com Covid, segue entubado e seu estado de saúde é grave.

Isaías era uma pessoa bem conhecida no bairro onde morava, o Campina da Barra, pertencia à Igreja Assembleia de Deus e sempre estava envolvido com as questões comunitárias, inclusive fez parte da diretoria da associação de moradores do jardim Santa Eulália. “Temos um grupo de WhatsApp da comunidade, e todo dia ele mandava mensagens bíblicas, era uma pessoa muito boa, todo mundo gostava dele. Vai fazer muita falta”, disse a presidente da entidade, Lucimara Covaleski.