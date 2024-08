“Pai do Novo TRIAR”, Dr. Samuel vira candidato a prefeito de Araucária

Um dos principais expoentes da gestão que transformou o transporte coletivo de Araucária nos últimos sete anos, Samuel Almeida da Silva (PT) será o candidato da federação Brasil da Esperança em Araucária. A coligação ganhou o nome de “Agora é Tempo de Cuidar das Pessoas” e reúne PT, PV e PC do B.

O nome de Samuel foi homologado em convenção da Federação realizada na última sexta-feira, 2 de agosto. A convenção teve alguns momentos mais ríspidos, com os filiados batendo boca em razão de discordâncias com relação a condução do processo que alçou Samuel como cabeça de chapa.

A vaga de vice na chapa encabeçada por Dr. Samuel teve dois concorrentes: Ceslau Mika (PC do B) e Carlos Eduardo da Silva, o KDU (PT). Após algumas conversas, Ceslau acabou abrindo mão de disputar a vaga, fazendo com que KDU tivesse seu nome homologado pelos presentes. Ele é servidor público do Município e já milita junto ao PT há vários anos.

Advogado e com uma história política em Araucária que remonta a década de 1990, Samuel ganhou notoriedade ao ser o técnico que idealizou o novo TRIAR, acabando com gargalos que faziam com que a passagem na cidade fosse muito cara e o sistema de pagamento nada transparente. O trabalho de Samuel à frente da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) ao longo de praticamente seis anos fez com que tudo isso mudasse, possibilitando que a tarifa baixasse, uma nova concorrência fosse realizada e o TRIAR se tornasse o cartão de visitas do atual governo.