Nesta semana, iniciou o período onde os pais e responsáveis podem solicitar a matrícula das crianças na rede municipal de ensino. De acordo com o comunicado da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), a ação é destinada a crianças que não estão matriculadas na rede municipal e também vale para a solicitação de transferência de crianças entre as unidades da rede local.

O processo deve ser realizado virtualmente, através do aplicativo Atende.net, que está disponível para download na Play Store (Android) e na Apple Store (IOS).

O cadastro/solicitação é tanto para crianças de 0 a 3 anos, quanto para crianças de idade escolar obrigatória do Infantil 4 e Infantil 5. No caso da transferência, a solicitação pode ocorrer do Infantil Bebê ao 5º ano do ensino fundamental, todos já matriculados na rede municipal de ensino.

É necessário possuir os documentos pessoais do aluno e do adulto responsável e comprovante de endereço. Os documentos devem ser enviados, via sistema da solicitação, através de arquivos digitais/fotos.