O CMEI Professora Rosene Rodrigues da Silva, no bairro Capela Velha, vivenciou uma atividade diferente e super interessante na quinta-feira (04/05). De forma voluntária, famílias dos alunos construíram uma mini cozinha e um mercadinho, onde as crianças podem brincar, ao mesmo tempo em que aprendem. “Nossa comunidade é participativa, as famílias sempre contribuem doando e criando materiais que promovem o brincar heurístico (brincar com elementos da natureza ou de uso cotidiano como colheres, peneiras, funis, potes, ou seja, com materiais não estruturados e que não são brinquedos prontos)”, explica a diretora Lucilene.

Diante dessa participação e presença significativa dos pais, o Centro Educacional criou um grupo de famílias, que chamou de “Amigos do CMEI Rosene”, como faz parte do Plano de Ação da Unidade de 2023. “Nesse momento o grupo está colaborando com a construção de uma cozinha de pallets e um mercadinho, espaços onde as crianças poderão explorar elementos da natureza como água, areia, terra, folhas, pedras, desenvolvendo a sua imaginação e criatividade enquanto brincam. Essa parceria com as famílias é importante para garantirmos qualidade nas propostas pedagógicas desenvolvidas com as crianças dentro do CMEI”, destaca a diretora.

A mini cozinha tem até uma pia que jorra água de verdade, para que se aproxime o máximo possível da realidade vivenciada pelas crianças. Toda água que será utilizada nas brincadeiras será armazenada em um recipiente e reutilizada, evitando desperdício. “Nossos alunos estão adorando tudo, é bonito ver o sorriso em cada rostinho, descobrindo as novidades da cozinha e do mercadinho”, pontuou Lucilene.

Pais do CMEI Rosene ajudam a construir mini cozinha e mercadinho para crianças brincarem 1

Edição n. 1362