Já iniciou o prazo para solicitar o cartão Educard que garante o passe livre dos alunos para o transporte público de forma gratuita.

De acordo com a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação (SMED), quem já possui o Educard de 2025 não precisa comparecer ao Terminal Central, basta realizar uma solicitação online e depois validar o cartão ao passar na catraca do ônibus do TRIAR.

A solicitação é realizada mediante a data de nascimento do aluno e o CPF do responsável por ele e pode ser feita através do site: https://passe-escolar.araucaria.pr.gov.br/.

O Educard garante a gratuidade nos ônibus do TRIAR aos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio em instituições públicas do município, sendo CMEIs, escolas municipais e colégios estaduais, além de turmas de EJA e Ceebja. Pais e responsáveis por crianças de até 12 anos também têm direito à isenção da passagem ao levarem e buscarem o aluno da unidade educacional.

Com o apoio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), estudantes da Rede Estadual de Ensino também são beneficiários do passe, e os responsáveis devem realizar a solicitação do cartão pelo mesmo sistema que os alunos da Rede Municipal. Não será mais necessário ir à unidade onde o estudante está matriculado, como ocorria em anos anteriores.

Mesmo com a facilidade do acesso online, alguns grupos de pessoas ainda vão precisar comparecer presencialmente ao Terminal Central, como: estudante que ainda não tinha o cartão em 2025, que deverá comparecer junto do responsável legal com documentos pessoais e comprovante de endereço; a pessoa que tiver com algum problema no cartão, lembrando que o passe não funciona fora do período escolar; e quem precisa da segunda via do cartão.

SERVIÇO

O local de emissão do cartão, no Terminal Central, está localizado na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, n° 356, na região central de Araucária. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem horário de almoço.

Em casos de dúvida, devem entrar em contato com o Departamento de Transporte Escolar pelo número de WhatsApp (41) 3614-7525 ou ir presencialmente na SMED.

Edição n.º 1499.